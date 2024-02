Sinner, tutto il resto è volgare

Questo ragazzo piovuto dal cielo è un campione che dobbiamo imparare a rispettare, senza per forza infilarlo dappertutto, visto che il tutto è un vortice di chiacchiere inutili. Lasciamolo in pace a sbocciare

Non voglio dare ragione a un amico, il quale, volendo fare una battuta, ritiene che vincere sia volgare. Anche se una traccia di verità, in questo piccolo paradosso, ci deve essere. Jannik Sinner conquista Melbourne, diventa il giocatore più forte della storia del tennis, e tutti cominciano tirarlo per la racchetta: la politica, i giornali, la tv, e perfino quel mondo a parte che si chiama festival di Sanremo, un pianeta gigante, grande come tutta l’Italia, dove ogni parola si trasforma in proclama (perché Sanremo è lo stremo).