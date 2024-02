Hamilton e Leclerc in Ferrari, la coppia più bella del mondo

La Ferrari è nata quando il suo fondatore aveva cinquant’anni. Non può per statuto considerare anziano un pilota di quarant’anni, anche se nell’epoca moderna nessuno è diventato campione del mondo così avanti nell’età. Il rischio, al limite dell’incoscienza, non sta certo nella carta d’identità di Sir Lewis Hamilton che la stagione scorsa ha dimostrato come tenere a bada una giovane promessa come George Russell. Il rischio è di fallire l’assalto al Mondiale pur avendo in squadra la coppia di piloti più bella del mondo. Peggio di avere in squadra Cr7 e non vincere la Champions League. D’altra parte abbiamo sempre sostenuto che il problema della Scuderia non erano i piloti, ma la macchina; non la guida, ma la progettazione e lo sviluppo dell’auto. Sir Lewis porterà esperienza e conoscenza, consigli e impressioni, magari convincerà anche qualche ingegnere a seguirlo, ma alla fine, come abbiamo visto negli ultimi due anni in Mercedes, se una macchina è sbagliata, lui non può certo fare dei miracoli. Il resto dovrà farlo la Ferrari costruendo attorno alla coppia d’oro una macchina all’altezza come capitò ai tempi di Schumacher. Questo anno di attesa del grande incontro deve diventare un percorso di perfezionamento per tutta la squadra. I problemi di affidabilità che l’anno scorso hanno appiedato Leclerc e Sainz due volte prima del via non possono più accadere, certe incertezze strategiche non saranno più ammissibili. Bisogna prepararsi a lavorare con chi negli anni è stato abituato alla perfezione che è stata la Mercedes del ciclo dorato.

