Lo sport in Italia vale 22 miliardi, con un impatto sul pil nazionale pari all’1,3 per cento. È quanto emerge dal rapporto Sport 2023, presentato dall’Istituto per il Credito Sportivo e da Sport e Salute. Lo sport si conferma quindi un’industria rilevante per il paese, considerando il moltiplicatore economico stimato in 2,2 volte rispetto agli investimenti. In particolare, guardando all’impatto sul pil, circa 10 miliardi di euro vengono generati dalle attività strettamente connesse, come la produzione e la vendita di attrezzature e abbigliamento sportivo, mentre altri 8,4 miliardi da settori connessi in senso lato come media sportivi, servizi turistici, di trasporto e medici. Il segmento principale che include la gestione degli impianti, i club e le palestre, vale circa 3,4 miliardi, di cui il 79 per cento da imprese private e il restante 21 da amministrazioni pubbliche e alle istituzioni private senza fine di lucro.



