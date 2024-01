Il Real Madrid è la squadra che ha ricavato di più. E il Milan sorpassa l'Inter

Dopo aver guardato il Manchester City dal basso nel 2023, i Blancos si prendono la vetta della Football Money League nel 2024. Il dato del report di Deloitte tiene conto dei ricavi commerciali, da match day e da diritti TV, mentre sono escluse le plusvalenze

C’è un nuovo sceriffo in città. O meglio, nel continente. Dopo aver guardato il Manchester City dal basso nel 2023, il Real Madrid si prende la vetta della Football Money League nel 2024. Il report, realizzato dalla società di consulenza e revisione Deloitte, mette in ordine i 20 club europei con i ricavi caratteristici più alti nella stagione 2022/23, l’ultima per la quale sono disponibili i bilanci ufficiali. Il dato tiene conto dei ricavi commerciali, da match day e da diritti TV, mentre sono escluse le plusvalenze. Il primato spetta dunque ai Blancos, che hanno raggiunto quota 831 milioni di euro, seguiti dal Manchester City (826 milioni) e dal Paris Saint-Germain, con poco meno di 802. Sono queste le società che hanno fatto registrare i risultati migliori nella passata stagione, per un totale di 10,5 miliardi di euro a livello di ricavi complessivi considerando tutti i club analizzati. Una media di 527 milioni per società, dato per la prima volta superiore ai livelli raggiunti nel periodo pre-pandemia.



I primi dieci posti in classifica sono dominati dalla Premier League, con la presenza di Manchester United, Liverpool, Tottenham Chelsea e Arsenal, oltre al Manchester City. Da segnalare che gli Spurs si prendono lo scettro di club più ricco di Londra, grazie alla spinta offerta dal nuovo stadio nei ricavi da match day. Due rappresentanti per la Spagna – Real e Barcellona –, e uno a testa per Francia (Psg) e Germania, presente con il Bayern Monaco. Rimane fuori l’Italia, che si posiziona all’11esimo posto con la Juventus e i suoi 432 milioni di ricavi. Il club bianconero è seguito dal Milan, che ha operato uno storico sorpasso sull’Inter: i 385 milioni del 2022/23 hanno consentito ai rossoneri di scavalcare i nerazzurri, che si fermano a 378 milioni. Chiude il Napoli, new entry a poco meno di 268 milioni di euro.