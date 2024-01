Bello vedere tanti esperti di freccette lontano da Londra

Chissà perché in Italia tenete questa coppetta e non avete ancora copiato la FA Cup dagli inglesi

Allora, come ci si sente a essere diventati in fretta e furia esperti di freccette per poter dire anche voi la vostra sul nostro fenomenale Luke Litter, il sedicenne che sembra mio zio finalista mondiale a Londra, battuto da un altro inglese, Luke Humphries, e adesso ritrovarvi angosciosamente a commentare la Serie A, fingendo che nelle prossime settimane il calciomercato di riparazione possa davvero cambiare le sorti delle (poche) squadre che riusciranno a raccattare qualcosa? Preferirei stare con le palle a mollo in una vasca da bagno troppo calda a bere bolle italiane che leggere gli articoli che i pigri galoppini delle redazioni sportive stanno tirando fuori dal cassetto degli abiti smessi: “I dieci acquisti di gennaio top” e “i dieci acquisti di gennaio flop” con annessi e connessi amarcord su Davids alla Juve e Nakata alla Roma, Pandev all’Inter e Salah alla Fiorentina, ma anche su Paquetà al Milan, Esnaider “nuovo Del Piero” e Datolo al Napoli.