Un anno sempre con Vialli. L'eredità dell'eroe onesto del nostro calcio

Vialli, vivere e volare. “Ho 53 anni, sto meglio, sto riprendendo il mio peso forma”. Quel che resta un anno dopo di Gianluca Vialli è la vita di un uomo onesto, la storia di chi non sa lasciare indietro i compagni di viaggio. La prima volta che parlò della sua malattia, almeno in pubblico, fu nell’aprile di sei anni fa, in coda a un’intervista. Lo fece a modo suo, come tutti, ovvio. Solo che il suo modo era speciale. “Sto meglio”, non importa se fosse vero, falso, inventato, creduto, era la visione, la prospettiva, la consapevolezza di quanto fosse necessario condividere il dolore, per renderlo almeno più sopportabile, senza badare al fatto che fosse ineluttabile.

