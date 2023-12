Il capolavoro aziendale dei Dallas Mavericks

I magnati del basket farebbero bene a prendere appunti. Perché “stanno cambiando gli equilibri imprenditoriali dell’Nba”. E se a dirlo è Mark Cuban, tutto sommato c’è da fidarsi. 65 anni, stimmate del self-made-man, la palma del proprietario di franchigia più mediatico d’America. Segni particolari: ha appena venduto le quote di maggioranza dei Dallas Mavericks per oltre 3,5 miliardi di dollari. Nel gennaio del 2000 gli erano costate 285 milioni. Dieci volte e passa di meno. “La mia squadra può stare tranquilla”, sorride a trentadue denti. “Non accuserà la transizione e crescerà ancora. Qui l’unica cosa che cambia è il mio conto in banca”. Titoli di coda, e altra comparsata in arrivo tra cinema e serie tv – ne conta già una ventina, compresi i Simpson e American Dad. La cessione dei Mavs – Cuban manterrà comunque il 27 per cento delle quote, più un ruolo chiave nelle “basketball operations” – non rappresenta soltanto un capolavoro aziendale. È il punto esclamativo su 24 anni di autentica rivoluzione sportiva.

Abbonati per continuare a leggere Resta informato ovunque ti trovi grazie alla nostra offerta digitale Le inchieste, gli editoriali, le newsletter. I grandi temi di attualità sui dispositivi che preferisci, approfondimenti quotidiani dall’Italia e dal Mondo Il foglio web a € 8,00 per un mese Scopri tutte le soluzioni

OPPURE OPPURE