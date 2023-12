Ghedina spinge Paris: “Ha un fisico bestiale, è la sua pista”

"Non manco mai al parterre della Sasslong per la Coppa del mondo. In fondo è la mia pista. Ma con due figli al seguito e decine di tifosi che mi fermano per una foto, non è facile seguire la gara, però quando è sceso Dominik Paris l’ho guardato con attenzione: ha fatto un capolavoro". Kristian Ghedina con la vittoria di Paris sulla pista della Val Gardena ha perso il primato di ultimo italiano a vincere a Santa Cristina di Val Gardena, ma dopo ventidue anni il momento per sfatare questo tabù era arrivato. “Ci voleva una zampata di orgoglio maschile per rispondere alle vittorie a ripetizione delle bravissime Brignone e Goggia”.

