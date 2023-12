Dare un senso a Cervinia

La notizia del cambio di nome aveva destato scalpore e indignazione tra le file di FdI. Non se ne farà nulla. Ma il frugale mondo di Le Breuil non esiste più. Restano i cannoni da neve, gli hotel lussosi, i locali notturni di un luogo pensato solo per il turismo invernale

Si è alzata una forte eco dalle montagne della Valtournenche, la notizia del cambio di nome da Cervinia a Le Breuil è giunta dalle valli valdostane fino ai palazzi romani, destando scalpore e indignazione tra le file di Fratelli d’Italia. Questa richiesta nasce dal desiderio di ripristinare l’antico toponimo francofono di Le Breuil, cambiato nel 1934 in favore del roboante, futuribile (suona un po’ come Brasilia) e fascista Cervinia. Possono dormire sonni tranquilli Vittorio Feltri e Daniela Santanchè, poiché dopo la valanga di polemiche non ci sarà più nessun cambio di nome. Eppure la proposta non era del tutto capziosa, dal momento che nelle aree italiane bilingue sarebbe giusto favorire i nomi autoctoni, quelli più antichi legati alla storia locale, e modificare un toponimo non equivale a cancellare la storia, ma può significare al contrario il risarcimento per un’azione imposta dal regime fascista, come accaduto anche nel Südtirol o nel Friuli con le traduzioni negli anni in cui si osteggiavano tutte le lingue non italiane (si ricordi l’altoatesino Fragsburg che divenne un improbabile Castel Verruca).