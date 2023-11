Il surreale pasticcio di Cervinia: ora nessuno si prende la responsabilità del nome cancellato

"La storia non si può cancellare: il rischio è di fare confusione e basta". Tanta confusione c’è stata nella giornata di oggi in quel di Brueil-Cervinia, e poco c’entra la storia: nell’approvare una delibera per la denominazione ufficiale dei villaggi, delle frazioni e delle altre località del comune di Valtournenche, il consiglio comunale per poco non cancellava la famosissima e popolarissima località sciistica dalle nostre mappe. Il pasticcio è la conseguenza di un voto che voleva riportare nella toponomastica ufficiale della frazione il nome originario della città, cioè soltanto Brueil. Nel 1935 infatti, durante il regime fascista, il governo di Benito Mussolini, nella sua opera di italianizzazione generale, ha aggiunto il suffisso "Cervinia" al nome della frazione valdostana per evitare, forse, che il retrogusto francofono risuonasse troppo. Da allora, e per i seguenti 88 anni, la località è diventata una meta, un’icona, una destinazione internazionalmente conosciuta per essere uno dei migliori centri sciistici delle Alpi.

