Le borse di studio per i giovani atleti. L'accordo con Banca Ifis

L'istituo bancario e il Coni celebrano i giovani talenti per il terzo anno consecutivo: quest'iniziativa ha triplicato l'impatto sociale, evidenziato da 143 medaglie nel 2023 dimostrando come la collaborazione pubblico-privato sia essenzuale nello sport

Condividere i profitti per produrre benessere, generare altra ricchezza, valore economico, sociale, aumentare le possibilità. Di tutti. Quando un istituto di credito reinveste una parte dei suoi guadagni in uno dei canali della società civile, non lo fa solo per accrescere la conoscenza del brand e trovare nuovi clienti. Ma perché crede nei valori del canale sociale dove ha scelto di mettere i suoi soldi. Se poi quel settore è lo sport e, nella fattispecie, lo sport delle giovani promesse, dei talenti da promuovere, spingere, sostenere, allora, l’investimento si legge come moltiplicatore.