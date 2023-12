 Zirkzee l'olandese volante

Un corpo in volo, leggero come quello di un ballerino. Alla Scala del calcio, sotto gli occhi di un pubblico che pregustava già il passaggio ai quarti di finale, è andato in scena l’ennesimo show stagionale di Joshua Zirkzee, uno che a incontrarlo per strada non farebbe certo pensare alla leggerezza: 193 centimetri, nel calcio, raramente vengono associati a movimenti così leggiadri. Ma tra la strada e il campo c’è differenza: quando indossa gli scarpini, l’olandese diventa etereo. In quello che per anni è stato il teatro di Zlatan Ibrahimovic, Zirkzee ha confermato ancora una volta quello che si diceva di lui fin da ragazzo, così promettente da farlo arrivare prima al Feyenoord e poi al Bayern Monaco. Abbiamo visto un corpo volare, tra le corde di un’altalena invisibile: si è girato, ha rimesso in mezzo il pallone di tacco, quindi è andato di corsa ad abbracciare Beukema, beneficiario di questo dono volante, di questo oggetto non identificato planato all’improvviso nell’area di rigore di San Siro mentre tutti guardavano altrove.

Abbonati per continuare a leggere Resta informato ovunque ti trovi grazie alla nostra offerta digitale Le inchieste, gli editoriali, le newsletter. I grandi temi di attualità sui dispositivi che preferisci, approfondimenti quotidiani dall’Italia e dal Mondo Il foglio web a € 8,00 per un mese Scopri tutte le soluzioni

OPPURE OPPURE