Superlega e concorrenza nel calcio: è anche un tema democratico

Il Prometeo del pallone europeo è alfine liberato dalle catene del monopolio. Come sarà il futuro del più grande spettacolo che l’Europa offre al mondo? È presto per dirlo, perché la sentenza della Corte europea di giustizia non propone un quadro definito del nuovo assetto del settore, ma si limita, come è del resto nel proprio mandato, a dichiarare l’attuale situazione, che vede riconosciuto l’abuso di posizione dominante di Uefa e Fifa, incompatibile con le norme Ue. Ma possiamo fin d’ora identificare tre principali direttrici di cambiamento che caratterizzeranno il mercato dei contenuti calcistici dopo la storica decisione dell’Aia: struttura economica, tecnologia, geopolitica. L’attuale assetto economico del settore calcistico europeo è frammentato e disfunzionale, e si è tradotto in strutture societarie troppo spesso squilibriate e opache, che negli ultimi anni hanno attirato capitali e interessi poco coerenti con lo spirito. Questa sentenza libera i processi di aggregazione a livello europeo e consente di accelerare la trasformazione dei club in vere e proprie media company, aggregate in tornei di perimetro continentale in grado di attrarre audience globali, che si attrezzano per produrre e distribuire direttamente i propri contenuti con un legame sempre più diretto con i tifosi e gli appassionati.

