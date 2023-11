All'Olimpia Milano c'è un problema: Ettore Messina

Ettore Messina è un uomo fortunato. Il presidente di qualsiasi squadra con uno dei primi budget di Eurolega dopo quattro ko in cinque partite, lo avrebbe messo sulla graticola. Qualcuno lo avrebbe addirittura cacciato. Ma il presidente di Messina è Messina stesso… Difficile si licenzi da solo. Tre sconfitte di fila in casa, quattro in una settimana (otto sconfitte su dodici partite fin qui giocate), sono un piccolo record per una squadra costruita per raggiungere le Final four di Eurolega grazie alla generosità di Giorgio Armani che ha consentito di portare a Milano un fuoriclasse come Nikola Mirotic.

Per innescare Mirotic, ma anche Shields o Melli, però ci sarebbe bisogno di un gioco, di idee che sembrano sparite improvvisamente dalla lavagnetta di uno dei migliori allenatori italiani. Arrivare sempre a tirare al limite dei 24” non è un buon segno. Per qualcuno le colpe sono tutte di Pangos, un playmaker con i suoi limiti d’accordo, ma un play a cui qualcuno ha affidato le chiavi dell’auto che è una fuoriserie, non una city car. Messina l’altra sera è arrivato a lasciarlo in tribuna, indicandolo alla pubblica piazza come l’origine del male. Contro il Monaco di Mike James, il primo epurato da Messina quando sbarcò a Milano, però l’Olimpia ha perso ancora. Avrà anche avuto l’atteggiamento giusto, come ha detto il coach, ma se segni 11 punti nel terzo quarto guiderai sempre a fari spenti come stava cantando Elodie a quell’ora nel palazzo accanto al Forum dove si cerca quell’X Factor che Milano non ha ancora trovato per vincere fuori dai confini nazionali.

Abbonati per continuare a leggere Resta informato ovunque ti trovi grazie alla nostra offerta digitale Le inchieste, gli editoriali, le newsletter. I grandi temi di attualità sui dispositivi che preferisci, approfondimenti quotidiani dall’Italia e dal Mondo Il foglio web a € 8,00 per un mese Scopri tutte le soluzioni

OPPURE OPPURE