Mirotic quarta stella dell'Olimpia

Nikola Mirotic è qualcosa di più di uno dei migliori giocatori di pallacanestro arrivati all’Olimpia Milano nell’era Armani. Perché dietro al campione che ha giocato sette anni in Nba, c’è un uomo speciale. Uno della stessa pasta umana di Datome e Melli, ma che in Europa a 32 anni può ancora fare la differenza. Per capire che sia una persona speciale basterebbe vederlo scendere da una Tesla mentre arriva alla sua presentazione in centro a Milano. Ma una scorribanda sul suo profilo Instagram apre altri orizzonti. Tutto comincia con una citazione di Giobbe “Il Signore ha dato, il Signore ha tolto, sia benedetto il nome del Signore” e prosegue con una serie di post a tema religioso. In Nba ha guadagnato oltre 41 milioni di dollari, con il Barcellona aveva un contratto da 10 milioni di euro a stagione, diventato troppo oneroso per un club alle prese con un budget in ribasso. Le squadre più ricche d’Europa hanno fatto la fila davanti all’ufficio del suo agente. L’Olimpia in 10 giorni lo ha convinto agendo su due fronti: Ettore Messina ha toccato le corde del cuore, Christos Stavropoulos ha condotto la trattativa economica. “C’era chi offriva molto più di noi. Non ha scelto Milano per i soldi”, assicura il general manager arrivato dalla Grecia. A Milano, bonus compresi, può arrivare a 3 milioni di euro a stagione, più una parte che gli verserà ancora il Barcellona. Un investimento comunque importante, permesso dall’ennesimo gesto d’amore di Giorgio Armani. Nikola ha scelto Milano perché a 18 anni, quando era un ragazzino delle giovanili del Real, coach Messina gli disse “Ragazzo, ho visto che lavori duro, non ho minuti da darti ma fatti trovare pronto per quando l’occasione si presenterà”.

