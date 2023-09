L'Italbasket prende una lezione dagli Stati Uniti. Ma questa squadra ha un futuro

Il sogno azzurro è durato davvero poco, un po’ troppo poco per essere contenti. L’Italia del basket sbatte contro gli Stati Uniti e si fa male chiudendo il primo tempo (24-46) sotto di 22 punti con un 11% al tiro da tre che racconta tanto, ma non tutto perché va detto che gli americani ci hanno messo tanto di loro per farci sbagliare. Troppa differenza, più fisica che tecnica, per poter continuare l’avventura e arrivare tra le prime quattro nazionali del Mondo. È bastato il primo tempo per dirci che non c’era spazio per noi tra le quattro regine del Mondiale. Abbiamo battuto la Serbia che è tra le quattro, ma il confronto con gli States era davvero proibitivo e lo è diventato ancora di più perché dopo la fiammata iniziale, innescata da Tonut e dal solito Melli, l’Italia si è persa. La difesa è diventata tenera, l’attacco è rimasto impreciso.

