Italia-Stati Uniti riaccende la nostra fame di grande basket

In ogni caso si dirà grazie, ai ragazzi di Pozzecco. Perché al basket tricolore servivano nuovi miti. Nuovi immaginari collettivi, che la splendida trilogia contro la Serbia – preolimpico? europei? mondiali? Scegliete voi – ha già contribuito in parte ad alimentare. Ma gli Stati Uniti sono un’altra cosa: le superstar, i creatori del gioco, gli dèi inarrivabili con cui misurarsi sul parquet a ogni morte di papa. Anche qui, oltreoceano dei comuni mortali, i poster in cameretta venerano Jordan e LeBron. Ecco. Il giorno di Spissu e di Fontecchio, se mai arriverà, dovrà passare per la partita del decennio: martedì 5, alle ore 14:40, in telecronaca diretta da Pasay City, Italia-Usa, valevole per i quarti di finale della Coppa del Mondo – da leggersi con rigorosa cadenza fantozziana. E da gustarsi come un regalo generazionale. Comunque vada a finire, perché anche quando andò male ce lo ricordiamo ancora.

