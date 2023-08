Mirotic all'Olimpia Milano è l'acquisto che può spostare gli equilibri dell'Eurolega

L’Olimpia Milano ha fatto il colpo dell’estate. L’acquisto che cambia gli equilibri dell’Eurolega e va a completare un roster che dovrà obbligatoriamente puntare alle Final Four di Berlino. Il sito ufficiale dell’Eurolega lo ha definito “A HUGE off-season move”. Un trasferimento enorme. Nikola Mirotic è un po’ come l’Ibrahimovic giovane. Uno che fa la differenza. Con il vantaggio che a 32 anni nel basket si può ancora spostare il mondo se sei fatto di quella pasta lì. Mirotic, montenegrino di nascita ma spagnolo di passaporto, è un’ala grande di 208 centimetri che nelle sue sei stagioni (e un pezzo) in Nba ha tenuto i 24,2 punti di media e, una volta stufato di giocare in America ha firmato il contratto più ricco mai visto in Spagna: 27 milioni di euro in tre anni che poi causa Covid sono stati spalmati fino a che alla fine della scorsa stagione il Barcellona è uscito dal contratto perché il club era in piena ristrutturazione finanziaria.

Abbonati per continuare a leggere Resta informato ovunque ti trovi grazie alla nostra offerta digitale Le inchieste, gli editoriali, le newsletter. I grandi temi di attualità sui dispositivi che preferisci, approfondimenti quotidiani dall’Italia e dal Mondo Il foglio web a € 8,00 per un mese Scopri tutte le soluzioni

OPPURE OPPURE