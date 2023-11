Ecco In-Season Tournament per vincere la noia della regular season dell'Nba

La battuta più in voga è che l’Nba ha deciso di copiare la nostra Coppa Italia. E del tutto impropria non è, visto che per la prima volta nella storia del grande basket americano, oltre all’anello, verrà assegnato un secondo trofeo stagionale: il In-Season Tournament. La competizione inizia stasera, con Milwaukee-New York, fino alle final four che si giocheranno nel campo neutro di Las Vegas tra il 7 e il 9 dicembre. E ha già ottenuto il plauso degli osservatori, perché sarà in grado di dare un po’ di pepe alla monotonia del campionato ante-playoff senza appesantire in alcun modo un calendario strizzato da 82 partite. Tutte le gare dell’In-Season Tournament – tranne la finalissima – infatti sono valide anche per la stagione regolare. Che si riscopre così imbellettata, con nuovi obiettivi e look sperimentali.

