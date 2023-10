Napoli, il caso Osimhen e la filosofia del viaggiatore

Dicono che De Laurentiis inserisca nei contratti dei giocatori del Napoli clausole estremamente dettagliate, legate soprattutto ai diritti d’immagine. Si tratta di documenti complessi che necessitano a volte qualche settimana di studio da parte dei singoli legali. Ho pensato a questo, leggendo delle polemiche tra Osimhen e la società a proposito del famoso video in cui il nigeriano viene sostanzialmente preso in giro per un calcio di rigore sbagliato. Il fatto di per sé non è grave, sia chiaro, ma lo diventa se inserito in un contesto come quello del calcio, nel quale ogni tesserato è tenuto a osservare un comportamento molto simile a un sacerdote. In pratica, quando si parla di calcio, si entra in una dimensione sacrale, dove qualsiasi voce più alta rimbalza come il passo stonato di un rosario recitato in chiesa.

