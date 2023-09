L'Italia del volley non si accontenta mai

Come un anno fa, a parti invertite. Sarà Italia-Polonia la finale dell’Europeo di volley che gli azzurri giocheranno stasera alle 21 in diretta su Rai 1 da campioni in carica, davanti al tutto esaurito del PalaEur di Roma. Compreso il posto riservato al presidente della Repubblica Sergio Mattarella che sarà sugli spalti. “Quando ci aveva ricevuti al Quirinale dopo la vittoria del Mondiale ci eravamo detti: speriamo di rivederci e stavolta accoglierlo al palazzetto per noi è un onore” commenta il ct Fefè De Giorgi quando la semifinale con la Francia è in archivio e la notizia è ufficiale. Ma come siamo arrivati alla terza finale su tre competizioni giocate dal nuovo corso azzurro, cioè da quando De Giorgi, ad agosto 2021 ha preso in mano un gruppo di ragazzi giovanissimi e semi sconosciuti, li ha amalgamati con i reduci dai Giochi di Tokyo (ma solo quelli con un futuro davanti) e gli ha insegnato a sognare? Ogni competizione ha una storia a parte e quella dell’Europeo 2023 racconta una squadra che ha fatto il giro d’Italia, da Bologna a Perugia, da Ancona a Bari (la Puglia è terra natia sia del ct che del presidente Fipav Giuseppe Manfredi) e che dopo le passerelle iniziali si è scontrata con un quarto di finale durissimo: l’Olanda allenata da Roberto Piazza e trascinata da un indemoniato Abdel-Aziz.

