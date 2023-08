Il ciclo dell'Italia del volley non è finito. Parla Alessandro Michieletto

Mettici che detengono il titolo di campioni d’Europa (2021) e del Mondo (2022), che sono una squadra giovane e somigliante e che ad allenarli c’è l’ex palleggiatore della generazione dei Fenomeni, Ferdinando De Giorgi. Di quei comandanti (rarissimi) che sanno come farti sia sgobbare che ridere. Proprio in quest’ordine. La Nazionale maschile di pallavolo ha tutti gli ingredienti che servono per ripetersi anche nell’Europeo che comincia il 28 agosto da Bologna (quella femminile invece stasera scenderà in campo contro la Spagna per gli ottavi di finale) e che toccherà altre quattro città italiane, tra cui Roma dove si giocheranno semifinali e finali, il 14 e il 16 settembre. “Beh dobbiamo meritarcele”, dice. Lui è Alessandro Michieletto, l’ex ragazzino prodigio di Trento, il figlio più promettente di questa nuova generazione. Uno che, solo due anni fa, il talento l’ha portato a giocare un’Olimpiade passando direttamente da non aver mai avuto una convocazione in seniores, a essere titolare nella manifestazione più importante. Non è un particolare curioso, è l’inizio della storia.

