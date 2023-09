Perché nel caso Egonu c'entrano (molto) gli errori della Federazione

Il rapporto tra la giocatrice di Cittadella e il ct Davide Mazzanti era deteriorato almeno da Tokyo, ma la Fipav non ha avuto il coraggio di cambiare. Così adesso l'instabilità rischia di indebolire la nazionale anche nella corsa alle Olimpiadi di Parigi

Il caso Egonu impazza ovunque. Nelle prime pagine dei giornali, nei siti specializzati, nella stanza principale del Coni e anche tra chi di pallavolo prima di Egonu sapeva giusto il nome di Francesca Piccinini. A volte confondendola pure con Maurizia Cacciatori. Perché, come va di moda dire adesso, Paola Egonu è divisiva. La fama della 24enne schiacciatrice della nazionale va dal Festival di Sanremo alla citazione sul libro del generale Vannacci. Eppure la vicenda è interamente sportiva. E non è la prima volta che capita. Neanche nella pallavolo (Zaytsev, nel 2015 e del 2017). Neanche in quella femminile (Cacciatori nel 2002 e Piccinini nel 2005 e nel 2012).