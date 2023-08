Mondiali di atletica e di basket, Europei di volley, Serie A. Che fatica tanto sport

Fine settimana estivo, meteo incerto, birra gelata e divano libero. L’osservatore sportivo praticante negli ultimi giorni è stato al luna park senza muoversi di casa: a dispetto della vulgata secondo la quale gli anni dispari sono funesti durante i mesi caldi, senza Olimpiadi né campionati internazionali di calcio. Complice un’offerta televisiva tanto ricca quanto sconnessa, il turismo last minute ha conosciuto la deterrenza di arcigni rivali nell’atletica leggera, nel basket maschile, nella pallavolo femminile, oltre al già onnipresente pallone principale. Tutti assieme contemporaneamente, e in chiaro: già di prima mattina, il telespettatore si mette in marcia per svariati chilometri con Massimo Stano e Antonella Palmisano, sperando di rinverdire i fasti di Tokyo 2021. La speranza di una medaglia viene parzialmente compensata solo dalla seconda, ma le telecronache appassionate di Franco Bragagna portano a empatizzare con altre atlete e atleti azzurri di vecchio o nuovo conio, le elongazioni dell’eterna Shelly-Ann Fraser, il continuo superarsi di Armand Duplantis.

Abbonati per continuare a leggere Resta informato ovunque ti trovi grazie alla nostra offerta digitale Le inchieste, gli editoriali, le newsletter. I grandi temi di attualità sui dispositivi che preferisci, approfondimenti quotidiani dall’Italia e dal Mondo Il foglio web a € 8,00 per un mese Scopri tutte le soluzioni

OPPURE OPPURE