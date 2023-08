L'Italia del basket vuole farsi amare. Al Mondiale intanto ha battuto l'Angola

L’Italia del basket, che ha appena cominciato il Mondiale battendo con un po’ d’impiccio l’Angola 81-67, non esattamente una Cima Coppi nel mondo della pallacanestro, ma comunque una partita d’esordio con tutte le complicazioni che si porta dietro, è una squadra costruita per farci innamorare. Gianni Petrucci ha scelto Gianmarco Pozzecco proprio per questo motivo, per proiettare il basket fuori dai palazzetti e incontrare facce nuove. La missione è quella di allargare la base degli appassionati, riportare la gente ad amare quelle maglie azzurre che la sapienza di Meo Sacchetti avevano rimesso sulla rotta olimpica a Tokyo. Pozzecco e i suoi ragazzi devono copiare gli esempi di gente come Tamberi e Paltrinieri, portare i loro sport oltre il confine. Invadere terreni che non erano abituati a frequentare.

