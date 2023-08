I De Niro del calcio, Mourinho e Sarri da Oscar

Robert De Niro, il principe degli attori, il 17 agosto ha compiuto 80 anni. Happy birthday Bob, we love you. Della sua espressività ci restano tante facce, due su tutte: il sorriso stordito del fumatore di oppio in “C’era una volta in America”, e lo sguardo folle del protagonista di “Taxi driver”. De Niro è stato per oltre mezzo secolo la figura dell’attore per eccellenza. Tanto che da ragazzo, quando qualcuno di noi esagerava ad atteggiarsi, gli si diceva: “E chi sei, De Niro?”. Oggi, per quel che vedono i miei occhi abbagliati da mille suggestioni, ci sono due attori in panchina, in Serie A: José Mourinho (e vabbè era scontato), e Maurizio Sarri.

