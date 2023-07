Luciano Spalletti e il dono della sintesi

Quando mi chiedono “fai cronaca”, io non capisco. Per me è sempre cronaca. Cronaca degli accadimenti, dei sentimenti, di ogni risvolto della vita. Tutto quello che diciamo è cronaca. Qualcuno si perde dietro le parole, innamorato di se stesso, altri sono timidi, preferiscono i silenzi (che sono racconto), altri ancora sono baciati dal dono della sintesi (ah la sintesi, dentro il castello delle cose per una via segreta) e in una frase riassumono il tutto. Il linguaggio è come una foresta con tanti alberi, ci sono bagliori dietro i fusti, il sole penetra con i suoi tagli di luce. Dunque, il linguaggio è quel bagliore, quel taglio di luce. Ecco la sintesi!

