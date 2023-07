Allegri è al punto di non ritorno: è vietato sbagliare 

Con il volto più scavato del solito, la parlantina meno sciolta e la sensazione di un paesaggio circostante alle prese con un graduale quanto inesorabile smottamento, Massimiliano Allegri ha chiuso la stagione come uno di quei velocisti alle prese con l’ultimo tappone di montagna dei grandi giri: da un lato la fatica disumana per rientrare nel tempo massimo, dall’altro la consapevolezza di avere lasciato il peggio ormai alle spalle, in attesa di vedere il traguardo finale sul quale tornare a far splendere il proprio passo. Mai, nemmeno in quelle ore di penalizzazioni e patteggiamenti, di eliminazioni brucianti e sconfitte incassate senza la parvenza di un appello, ha mostrato però un cenno di esitazione in merito alla sua volontà di resistere alla tempesta: sarebbe stato ancora lui il condottiero bianconero, aggrappato ferocemente alle sue convinzioni e anche, a onor del vero, a un contratto forse troppo pesante da lasciare sul tavolo a cuor leggero in caso di passo indietro deciso in autonomia.

