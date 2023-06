Plusvalenze Juve, chiesta l'archiviazione: nuove ragioni per riformare la giustizia sportiva

Dopo la penalità in sede sportiva, i giudici del processo di Torino dicono che non c'è stata falsa fatturazione: "Emersa la finalità prevalentemente bilancistica e non fiscale". Chiedono, per questo reato, lo stralcio della posizione di Agnelli, Paratici e Nedved. Resta in piedi la "manovra stipendi", quella su cui i bianconeri se la sono cavati patteggiando con la Figc

Come si spiega una sanzione sportiva di dieci punti, basata sulle carte prodotte dall'accusa all'interno di un processo ordinario, in cui quel reato è stato successivamente archiviato dal giudice per le indagini preliminari? La risposta non è nota, magari arriverà. Nel frattempo, illuminare i paradossi di questa dinamica torna utile per mettere in luce una volta di più le acrobazie della giustizia dello sport, la necessità sempre più urgente di una riforma complessiva dell'ordinamento.