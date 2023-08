Il modo migliore per rispettare il calcio femminile è riconoscere che ha fatto flop

Fine dell’agonia. La Nazionale di calcio femminile va a casa ai gironi, saluta il Mondiale australe con le ossa rotte e ogni entusiastico residuo della precedente edizione – quarti di finale, boom mediatico – viene spazzato via. Non c’era ragione perché andasse diversamente, gioco e risultati alla mano. Eppure sta andando in scena un pietismo narrativo surreale. Per la Gazzetta il Brasile eliminato dalla Giamaica è qualcosa di “clamoroso” – lo è; nell’analogo caso dell’Italia, beffata dal Sudafrica 3-2, semplicemente “Caruso non basta”. Come dire: che sfiga, per poco. E perfino i social, fucina dell’indignazione di massa, si riscoprono colombe – tolte le critiche alla ct Bertolini, che nello sport un capro espiatorio fa sempre comodo. “Almeno ai Mondiali ci sono arrivate, loro”, è il tenore medio dei commenti. Oppure: “Dai, su, poverette”. Ma poverette de che? È stata una figuraccia, punto. Se l’obiettivo è la parità di genere, si abbia la franchezza di riconoscerlo sempre. Che anche le ragazze hanno diritto ai fischi dei tifosi e al loro “Tutto nero” – sempre Gazzetta, post Sudafrica 2010.

