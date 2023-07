Come sta cambiando il ruolo del direttore sportivo nel calcio italiano

Io non so quando è nata mia figlia, ma so esattamente che il 23 dicembre 1976 abbiamo fatto 2-2 con l’Udinese”, urla un paonazzo Ugo Tognazzi a un gelido Lino Capolicchio in una delle scene più drammatiche di “Ultimo minuto” (1987, regia di Pupi Avati), quella in cui il protagonista, il direttore sportivo Walter Ferroni, capisce che il nuovo presidente della squadra per la quale ha sacrificato gli anni migliori della sua vita sta per detronizzarlo dal ruolo di plenipotenziario. Solo in Italia sarebbe stato possibile girare un film su un direttore sportivo, una figura che fuori dai nostri confini non assume la rilevanza mediatica tipica del nostro calcio. Eppure, dopo anni in cui l’uomo forte al centro degli affari di mercato ha dominato le scene estive, lo scenario sta lentamente cambiando, con alcune società che hanno iniziato a battere strade totalmente opposte a quelle classiche.

Abbonati per continuare a leggere Resta informato ovunque ti trovi grazie alla nostra offerta digitale Le inchieste, gli editoriali, le newsletter. I grandi temi di attualità sui dispositivi che preferisci, approfondimenti quotidiani dall’Italia e dal Mondo Il foglio web a € 8,00 per un mese Scopri tutte le soluzioni

OPPURE OPPURE