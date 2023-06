L'orrendo circo montato dai sauditi attorno al calcio

Una tradizione non si costruisce con i miliardi e i giocatori famosi, guardate la Francia per credere

Peggio dei consigli ai maturandi di Beppe Severgnini, in cui mi sono imbattuto non volendolo qualche giorno fa sui social (maledetto algoritmo), e del ridicolo manifesto pubblicato sui canali dei Championships di Wimbledon in cui c’è quella sega di Sinner tra le leggende del tennis ma non Murray, che lo ha vinto due volte, ci sono solo le riflessioni con la morale di questi giorni sul calciomercato.