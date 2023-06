La grande illusione del calcio italiano adesso è finita

Io ve lo avevo detto: alla fine vince la squadra inglese. Brindo alle ultime due settimane di passione delle squadre italiane, di club o nazionali che siano, roba da fare impallidire l’Inghilterra a Europei e Mondiali: che tutte tra Roma, Fiorentina, Inter, Italia Under 20 e Nazionale maggiore perdessero era più statisticamente improbabile di un commento intelligente di Cassano. Almeno per l’Italia di Mancini non mi avete costretto a leggere cazzate sulla sconfitta a testa alta come dopo la finale di Champions League. Che avrebbe vinto una squadra inglese lo dico da inizio stagione, e c’è persino chi mi prendeva in giro. La squadra di Pep non si è dovuta neppure sforzare troppo, anzi ha lasciato agli interisti l’illusione di potersi dire sfortunati e di dare la colpa a Lukaku, e ai giornalisti sportivi italiani abbastanza materiale per spiegarci che “Inzaghi l’ha incartata a Guardiola”. Come no, ma chissà come mai la coppa è a Manchester. Chi mi legge non solo quando qualche influencer delle balle posta indignato mie frasi estrapolate sui social per farmi insultare da chi si sente moralmente avanzato, sa che il City e Guardiola non sono la mia cup of tea e che non sopporto gli arabi con le mani nel calcio inglese, ma vedere la gente di Manchester festeggiare in lacrime il treble mi ha fatto venire voglia di sbronzarmi per la gioia.

