La sconfitta dell'Italia contro la Spagna e il momento in cui bisogna saper salutare

In un’epoca in cui si tratta di calcio e di calciatori in modo molto paludato e prudente, dove nessuno parla mai male di nessuno, hanno spiccato le parole di Fabio Cannavaro: “Bonucci ha già smesso, ma ancora non se n’è reso conto”. Una frase in realtà misteriosa, di cui non si trova traccia alcuna nel mare magnum del web, ma che è stata comunque riportata in conferenza stampa al diretto interessato, cui non ha certo fatto piacere. A ogni modo, Bonucci ha chiarito meglio il concetto al terzo minuto di Spagna-Italia di giovedì sera. All’alba di una partita di interesse molto relativo, che però andava aggredita con maggior impegno specialmente dal capitano della Nazionale, ha ricevuto una palla non semplice da Donnarumma e si è impelagato in un doppio contrasto con Morata e Yeremy Pino che pareva la didascalia dell’ex giocatore: molle, nelle intenzioni, nella reattività e nella postura, incapace di percepire il pericolo in anticipo e poi di porvi rimedio scaricando il pallone a Toloi prima del secondo contrasto, e rassegnandosi così alla figuraccia per troppo orgoglio. Un gol di quelli che ormai non si vedono quasi più, un rimasuglio dell’era sottovuoto del post-Covid, un calcio a bassa concentrazione.

