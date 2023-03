La vera faccia della Nazionale italiana di Mancini

L’Italia a due facce di Mancini ha lo sguardo non proprio allegro della nuova mascotte chiamata Oscar e fa lo stesso effetto di una bella donna che vista da dietro ti invita ad allungare il passo e quando la superi per guardarla meglio ti viene voglia di scappare. Vi avevamo avvertiti: il calcio italiano con tre squadre nei quarti di Champions non era guarito. La scoppola con gli inglesi serve a svegliare chi stava ancora sognando. Nella formazione iniziale contro l’Inghilterra c’erano solo tre giocatori (Acerbi, Barella e Di Lorenzo) diventati poi cinque (Tonali e Politano) delle squadre che stanno sognando in Champions. Per arrivare al gol, Mancini si è dovuto inventare Mateo Retegui che arriva dall’Argentina e conosceva bene solo Adani, il guru del Sud America. Una scommessa riuscita, ma non sufficiente. Non è Banchero, l’oriundo che potrebbe proiettare in nuovi pianeti il nostro basket, ma ben vengano ragazzi come lui.

