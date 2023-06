“Ho battuto panico e depressione”. Parla Bruno Cirillo

Smettere di giocare dopo vent’anni è tosta, ma prima o poi quel giorno arriva per tutti. In un attimo, il sipario viene giù. I calciatori che a un certo punto smettono di esserlo però in quel mondo vogliono rimanerci. Così li ritrovi in panchina, li riscopri dirigenti, li riascolti davanti a una telecamera. Bruno Cirillo quando disse basta aveva 38 anni, oggi sono già 46. Il tempo scorre veloce, come quando giocava. Un bel centrale che si adattava anche in fascia. Nel 2004, da una partita a San Siro contro l’Inter, uscì con labbra e zigomo lesionati. Un brutto gesto di Materazzi, “denunciato” dal diretto interessato in diretta televisiva. “Anche se dispiace che oggi mi riconoscano associandomi a quel momento perché io sono stato tanto altro – dice Bruno Cirillo – Non certo un fenomeno, ma comunque un protagonista. Credo di aver fatto un bellissimo percorso e ne vado orgoglioso”.

