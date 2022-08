“Mentre balliamo sul Titanic, il futuro del calcio è in Mls”, dice Andrea D'Amico

Il procuratore ci spiega perché campioni come Insigne a Bernardeschi hanno scelto Toronto, in fuga da una Serie A in crisi

"Il futuro del calcio è la Major League Soccer. Lo dico da quando nel 2015 portai a Toronto Sebastian Giovinco”. La voce di Andrea D’Amico, procuratore da una vita e profeta indiscusso del nuovo che avanza, rimbalza forte e chiara dai 20 gradi piovosi di Toronto, dove ha portato a buon fine, dopo quello di Lorenzo Insigne, anche gli accasamenti dell’ex capitano del Genoa Domenico Criscito e del top player, già juventino, Federico Bernardeschi. “Qui hanno tutto: organizzazione, strutture, risorse, stadi, sponsor e tanto entusiasmo. Qui il calcio non è solo business, ma un nuovo entusiasmante modo di vita. Qui le guerriglie di casa nostra sono impensabili. Si va allo stadio con tutta la famiglia per la gioia di assistere a un evento sportivo. La partita è il cuore di un intrattenimento, che è diventato un rito. Si beve, si mangia, si ride, si esulta, si stacca la spina e ci si ricarica dopo una settimana di lavoro”. Per D’Amico, il futuro è la Mls, e a chi annaspa nella calura insopportabile di Roma sembra che la nuova frontiera sia la città di Toronto. “A Toronto il calcio è la parte emergente di una dimensione molto più vasta. Vi è un’unica proprietà per le squadre di calcio, di basket, di football canadese e di hockey su ghiaccio. Non dimentichiamo, poi, che nella Greater Toronto Area vivono un milione e mezzo di italiani. Anche per questo il calcio ha stravolto tutte le gerarchie, diventando lo sport più importante”.