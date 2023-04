Dove c'era Diego adesso c'è Di Lorenzo e Napoli canta

Si può dire che il Napoli abbia iniziato a vincere il suo terzo scudetto un giovedì pomeriggio di luglio, nel chiuso dello spogliatoio di Dimaro, a pochi minuti dalla prima amichevole stagionale contro l’Anaune Val di Non, Eccellenza regionale del Trentino-Alto Adige. In un colpo solo De Laurentiis ha appena tirato una riga su Insigne e Mertens, pezzi di cuore e di storia dell’ultimo decennio del club; in quelle stesse ore, a Londra, Koulibaly sta svolgendo le visite mediche con il Chelsea. Almanacco alla mano, la fascia da capitano spetterebbe a Zielinski, in azzurro dal 2016, o in seconda battuta a Mario Rui, più fumantino e temperamentale, a Napoli dal 2017. Invece Luciano Spalletti la consegna a Giovanni Di Lorenzo, e nessuno ha alcunché da ridire. “Non mi aspettavo che toccasse a me”, dirà alcuni mesi dopo Di Lorenzo, che nel cognome porta curiosamente le tracce di due grandi protagonisti dell’evo moderno del Napoli: “Lorenzo” come Insigne, l’ex capitano di Frattamaggiore mai del tutto amato dal suo popolo, e “Di Lorenzo” che secondo Google Translate è la traduzione letterale in italiano del latino “De Laurentiis” (tuttavia, se le reminiscenze del liceo non c’ingannano, “Laurentiis” è ablativo plurale, quindi sarebbe più corretto “Dei Lorenzi”). Per abbandonare le lettere antiche e tornare sul campo di calcio, nel giro di qualche ora Di Lorenzo diventerà il secondo capitano della storia del club a vincere uno scudetto: al primo hanno intitolato lo stadio, non solo a Napoli, e dappertutto lo chiamano Dio. Difficilmente tra trent’anni ci saranno locali dei Quartieri Spagnoli che terranno esposta una reliquia di Giovanni Di Lorenzo, come avviene con il (molto) presunto capello di Maradona custodito in un’edicola votiva dentro un bar di Piazzetta Nilo oggetto di divertiti pellegrinaggi. Ma a suo modo, la sua stagione ha un che di evangelico: nel senso letterale del termine, l’annuncio della buona novella calcistica portata in città da Luciano Spalletti.

