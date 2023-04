Il Napoli può davvero diventare il nuovo Milan

Tre sfide in 16 giorni per strappare lo scudetto e ripercorrere la stessa storia europea del Diavolo. Una teoria scomposta in cinque piani narrativi

Non saranno epocali come i quattro Real Madrid-Barcellona in 18 giorni del 2011, che sfociarono nella guerra termonucleare tra Guardiola e Mourinho, ma questi tre Napoli-Milan in sedici giorni lasceranno un segno profondo nella stagione e nella storia dei due club – soprattutto quella del Napoli, che sta vivendo le migliori settimane della propria vita e scalpita per arrivare al finale della trilogia. Scomponiamo questo mini-kolossal tutto italiano in cinque piani narrativi, come Il Padrino o Ritorno al futuro.