Incassi record per le italiane nelle coppe europee

Numeri incoraggianti nei bilanci delle squadre di Serie A. Grazie alle buone prestazioni migliora anche il ranking Uefa, l'Italia allunga la Francia al quinto posto e si avvicina alla Germania

Per la prima volta nella storia infatti la Serie A porta cinque squadre nelle semifinali delle maggiori competizioni europee, di cui due in quella più prestigiosa: l’euroderby tra Inter e Milan porterà così con certezza almeno una italiana in finale per la prima volta dal 2016/17, quando il Real Madrid sconfisse la Juventus.

A livello economico, per nerazzurri e rossoneri essere arrivati al penultimo atto in Europa vale rispettivamente 82 e 85 milioni di euro, quota record per entrambe in Champions. Cifra che sale fino a sfiorare quota 300 milioni considerando anche gli incassi di Napoli (78 milioni) e Juventus (53 milioni, a cui il club bianconero aggiungerà anche i ricavi dall’Europa League). Considerando il fatto che una italiana sarà sicuramente in finale, per le nostre squadre i ricavi complessivi saliranno intorno a quota 315 milioni: mai nella storia recente i club di Serie A hanno incassato così tanto dalla partecipazione in Champions. Il precedente primato, infatti, erano i 251 milioni aggregati della stagione 2018/19, mentre tra le altre nazioni c’è chi ha anche fatto molto meglio come le inglesi sempre nel 2018/19 (399 milioni di euro complessivi) o le spagnole nel 2021/22 (418 milioni di euro). Numeri che permetteranno alle squadre italiane di superare i 3 miliardi di ricavi incassati in Champions League dal 2001 a oggi, con le solite spagnole (oltre 3,5 miliardi) e inglesi (oltre 4 miliardi) a fare da capofila.

I risultati nella stagione in corso, inoltre, hanno dato anche una spinta importante in termini di ranking Uefa dove l’Italia allunga il distacco sul quinto posto (quattro qualificate di diritto ai gironi di Champions), ma anche di superare in classifica la Germania.