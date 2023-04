Inter-Milan in semifinale di Champions rimette la città al centro dell'Europa

Le due squadre milanesi arrivano all'appuntamento di Coppa nella stagione più improbabile. Sarà come fare un tuffo nel 2003, uno scontro antropologico. E i tifosi adesso avranno un mese per sognare

Ed è Neuro-Derby, signori. Vent'anni dopo, come il seguito dei Tre Moschettieri scritto da Alexandre Dumas: Milano torna a giocarsi la vita sportiva in 180 minuti che già immaginiamo soffocanti, oggi che in città è sbucato il primo vero caldo fuori stagione. Nel maggio del 2003 c'erano trenta gradi all'ombra e circa trecento a San Siro, la sera del 7 maggio e ancor di più quella del 13 maggio, quando le pulsazioni di milioni di tifosi seguirono un andamento da scala Richter. È così che andrà e, probabilmente, è così che doveva andare: lo dimostrano anche i tanti piccoli episodi, tutti quei nastri a favore delle due milanesi tra andata e ritorno, compreso qualche fischio o non-fischio arbitrale benevolo che ha indicato la direzione del vento (Leao su Lozano martedì sera, Lautaro su Aursnes ieri sera).