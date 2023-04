Inzaghi è un magnifico re di coppe: l'Inter avrebbe dovuto saperlo

Ci sono battesimi di fuoco che segnano un’intera carriera, e pure quella successiva. Alla sua prima stagione in Champions League, da attaccante, Simone Inzaghi realizzò nove gol di cui quattro in un solo match: nessun calciatore italiano ci sarebbe più riuscito. Correva il 2000, l’anno dell’ultimo scudetto della Lazio. Più in generale, Inzaghi fu il miglior marcatore di quella squadra soltanto grazie alle coppe – 12 reti su 19 realizzate al di fuori del campionato. E così si sarebbe confermato nell’arco del suo decennio in maglia biancoceleste: 0,21 gol a partita in serie A (28 su 133), il doppio (0,43: 27 su 62) in tutte le altre competizioni. Ne ha vinte sei e oggi altrettante da allenatore – più altre due sulla panchina della Primavera laziale. Quel tricolore invece resta l’unico.

