Il linguaggio della Champions League

Trovo una certa assonanza tra il linguaggio parlato e quello giocato. Chi parla troppo, chi arriva al punto. Chi gioca molto orizzontale, chi si esprime in verticale. Le tre squadre italiane protagoniste in Champions hanno mostrato un calcio veloce, senza troppi fiocchi, briglie e lacciuoli. Hanno espresso una sintesi interessante, tipica del calcio inglese. Il Milan soprattutto, che ha usato una spada centrale per trafiggere un ottimo Napoli. È bastato un momento, una parola secca detta nel mezzo, un Diaz che in giravolta ha eluso le aspettative degli astanti, tre uomini rimasti a bocca aperta di fronte alla giocata dello spagnolo. E in precedenza era stato Leao a partire strappando sui polpacci, da solo, come gli piace fare. Il Napoli dava segno di superiorità nel dialogo, nella presenza, ma gli mancava il guizzo, l’anacoluto Kvaratskhelia, che fa cose all’improvviso senza una logica sintattica. Bloccato da un plotoncino di uomini, il georgiano s’impigliava nella rete e il Napoli, senza l’esclamativo Osimhen, si rendeva più prevedibile, meno definitivo, anche se bello e vivo, per nulla ansioso ma meno superlativo.

