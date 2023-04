La Juventus a processo tre volte per lo stesso reato. La giustizia sportiva non va

La Juve ha vinto la partita più importante dell’anno, quella da 15 punti, ma dovrà andare a giocarsi tutto ai tempi supplementari. E non è assolutamente detto che riesca a chiudere l’incontro in vantaggio. Il Collegio di garanzia dello sport del Coni ha rinviato alla Corte federale d’appello il verdetto sul processo per le plusvalenze bianconere. L’appello è stato parzialmente accolto, i 15 punti temporaneamente restituiti (con la Juve che sale al terzo posto spedendo le milanesi fuori dalla zona Champions), ma adesso toccherà alla Corte d’appello pronunciarsi con i tempi che si allungheranno almeno fino a maggio, rischiando di andare ad accavallarsi con l’altro processo che attende la società bianconera, quello sugli stipendi.



ll Collegio di Garanzia del Coni ha fino a un massimo di 30 giorni di tempo per pubblicare le motivazioni della sentenza, le prime indiscrezioni raccontano che se ne prenderà solo 15. Dal momento della pubblicazione, la Figc dovrà entro 15 giorni fissare la data della nuova udienza alla Corte d'Appello Federale.

Abbonati per continuare a leggere Resta informato ovunque ti trovi grazie alla nostra offerta digitale Le inchieste, gli editoriali, le newsletter. I grandi temi di attualità sui dispositivi che preferisci, approfondimenti quotidiani dall’Italia e dal Mondo Il foglio web a € 8,00 per un mese Scopri tutte le soluzioni

OPPURE OPPURE