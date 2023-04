Il calcio italiano torna sulla cresta dell'onda (ma non è guarito)

Nel bel mezzo della settimana del design, con la città invasa da bizzarri creativi, Milano si è ritrovata in finale di Champions. Sembra il disegno di uno di quei pubblicitari che si erano inventati la Milano da bere degli anni Ottanta. Milano capitale della moda e del design torna a essere capitale del calcio europeo, mentre sul nostro campionato soffia il vento del sud con il Napoli e le romane a guidare la classifica in attesa di capire come finiranno i processi alla Juve. È come tornare indietro di vent’anni in una macchina del tempo che viaggia controcorrente.

