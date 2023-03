Tre italiane fra le più belle d'Europa, ma non illudiamoci

Non illudiamoci. Dopo cinque anni avremo almeno un’italiana in semifinale di Champions, forse addirittura due, ma il nostro calcio non sta ancora bene. L’illusione ottica di un Napoli bellissimo e delle due milanesi arrampicate tra le magnifiche otto d’Europa non deve ingannare. Nessuno, neppure la ricchissima Premier ha portato tante squadre fin qui, le sono rimaste solo City e Chelsea. Non ci capitava dal 2006, quando oltre a Milan e Inter c’era la Juve al posto del Napoli. Quella volta vinse il Barcellona che aveva battuto il Milan in semifinale, mentre le altre due si erano fermate subito. Pochi giorni prima era scoppiata calciopoli, pochi mesi dopo diventammo Campioni del Mondo. Questa volta siamo Campioni d’Europa, ma il Mondiale lo abbiamo appena guardato alla televisione. C’è ancora uno scandalo in corso che coinvolge la stessa squadra di allora, questa volta senza tutte quelle che le fecero compagnia inducendo erroneamente ad assegnare all’Inter lo scudetto più sbagliato della storia italiana. No, non stiamo ancora bene, anche se un marziano caduto sulla Champions potrebbe farci i complimenti e prepararsi a gustare Napoli-Milan come se fosse City-Bayern.

