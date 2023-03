Il paradosso di Simone Inzaghi

Nessuno nega che il mister dell'Inter abbia commesso errori, diciotto punti dal Napoli sono troppi, ma non si può chiedere a un cristiano di essere mussulmano, a un pittore di dipingere il vuoto. E a un allenatore di trasformarsi in Antonio Conte

Chissà che cosa sarà di lui, uscito indenne dal processo. Simone Inzaghi è uno dei tanti allenatori sopravvissuti alla tempesta anche ideologica che si scatena ogni volta che i risultati non arrivano. Tifosi, espertoni vari e, quel che è peggio, dirigenti, cominciano a mettere in dubbio comportamenti e filosofie, e al “povero” mister non rimane che cominciare a fare le valigie. A meno che non vinca la partita successiva e poi quella dopo e quella dopo ancora.