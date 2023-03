L'effetto che fa vedere Milan-Napoli e Benfica-Inter ai quarti di Champions League

Real Madrid–Chelsea e Manchester City-Bayern Monaco sono le altre due doppie sfide. In semifinale ci sarà senz'altro una squadra italiana (e se si qualificano i nerazzurri ci sarà senz'altro una in finale)

Lo si sapeva da mercoledì che erano tre le squadre italiane qualificate ai quarti di finale della Champions League. Eppure nel vedere quei tre ITA al fianco di Inter, Milan e Napoli, in rigoroso ordine alfabetico, nel listino delle otto ha fatto comunque un certo effetto, ha quasi dato l’idea di essere ancora a quegli anni lì nei quali le italiane erano una presenza fissa tra le migliori della Champions League e che spesso non si limitavano ad arrivare ai quarti, ma avanzavano, a volte alzavano pure la coppa.

Non è più così da molto tempo. Quest’anno sì, c’è da essere soddisfatti, ma tutto ciò sa più di “scherzo” storico, che di nuova normalità. Uno “scherzo” storico del tutto meritato, sia chiaro, ma comunque più simile a una parentesi che a qualcosa alla quale ci potremmo abituare. La Champions League - il calcio in generale - è un trofeo che ogni tanto sa impazzire, concedere lampi di incredula imprevedibilità.

Doveva, poteva, essere l’anno del Paris Saint-Germain, ma i ricchi parigini hanno preso tre gol in due partite dal Bayern Monaco e ne hanno fatti alcuni. Fuori. In Catalogna contavano molto sul fatto che poteva essere l’anno del grande ritorno del Barcellona, perché con un attaccante come Robert Lewandowski è difficile non pensare in grandissimo. Fuori ai gironi. Poteva, doveva, essere l’anno di Manchester City e Bayern Monaco. Una di queste potrà ancora sperare. Una sola, l’urna di Nyon le ha messe contro.

Una squadra italiana alle semifinali ci sarà senz’altro. Uscirà dalla doppia sfida tra Milan e Napoli. Ora come ora sempre un due fisso. Il Napoli è in forma, vincente, determinato, bellissimo. C’è chi dice pure che sia la favorita per la Champions League, ma sembra più una boutade che una vera convinzione. Anche perché in corsa c’è ancora il Real Madrid e quando si ha in panchina Carlo Ancelotti si ha sempre un chance in più. Il Milan invece ora come ora sta cercando una sua dimensione, è meno bello ed efficace di quello dello scudetto, fa fatica, ma in Champions ha dimostrato di trasformarsi, attenuare i difetti, far brillare i pregi.

L’Inter invece si troverà di fronte il Benfica, forse la meno blasonata tra le otto rimaste, probabilmente la più pericolosa. Perché giovane, veloce, talentuosa, soprattutto determinata a fare quello che probabilmente non riuscirà più per un pezzo. In Portogallo i più forti prendono sempre, e velocemente, la via dell’estero, dei campionati dove girano più soldi. Molti di loro sanno di avere questa e questa solo possibilità di andare avanti e andarci assieme. Forse poteva andare peggio, sicuramente meglio.

Quello che è meglio o peggio ora però potrebbe non esserlo tra quasi un mese. I sorteggi lasciano sempre un’incertezza di fondo: quella che preoccuparsi ora non serva a nulla e che quello che sempre male oggi, sia un bene domani.

I quarti di finale della Champions League

Real Madrid–Chelsea

Benfica-Inter

Manchester City-Bayern Monaco

Milan-Napoli

Le semifinali della Champions League

Milan/Napoli-Inter/Benfica

Real Madrid/Chelsea-Manchester City/Bayern Monaco