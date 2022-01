L'italian style di Simone Inzaghi

Simone Inzaghi ha trascorso la mattina dell’Epifania camminando in silenzio sul prato del Dall’Ara, in uno scenario più simile a un déjeuner sur l’herbe che a una partita di serie A. Forse ha avuto il tempo di ricordarsi di quando il campionato era stato spezzato dal Covid con la sua Lazio a un solo punto di distacco dalla Juve capolista, proprio dopo una vittoria contro il Bologna.

Nello stato di assurdità permanente in cui versa il calcio italiano, avviluppato in un groviglio di burocrazia alla “Brazil” troppo soffocante per persone normali, è consolante vedere primo in classifica un allenatore di questo tipo. Non è un uomo da frasi storiche né da gesti epici: il massimo del repertorio sta nelle ripetute invasioni di campo con cui, in preda alla stessa irrefrenabile foga agonistica che condivide col fratellone, cerca di dare istruzioni alla squadra per poi presentarsi sfiatato alle interviste post-partita.

Anche grazie alle vittorie a catena, all’Inter ha un po’ dimenticato la tendenza alla lagna automatica che rischiava di degradarlo a macchietta, e così vederlo sbracciarsi e sbraitare, spesso verso l’arbitro, dà una sensazione quasi rassicurante: ecco l’ultimo allenatore italiano, o perlomeno l’allenatore più italiano del campionato. Gli incroci del calendario portano Simone Inzaghi nuovamente al cospetto della sua Lazio nella sera del 122° compleanno della società biancoceleste, fondata il 9 gennaio 1900. Risale all’andata l’unica sconfitta in campionato dell’Inter, a causa di un tracollo tattico e mentale nell’ultima mezz’ora che lo fece arrabbiare molto. Da calciatore/allenatore Inzaghi ha vinto dieci dei sedici trofei dell’intera storia laziale: oltre il 60%. In alcuni è stato marginale e in altri decisivo anche con piccoli contributi alla causa come nella Supercoppa Europea 1999, vinta a Monte Carlo contro il Manchester United del “treble”, quando – per dirla alla Woody Allen – colpì con una fortissima nasata il gomito appuntito di Jaap Stam, abbandonando la partita a metà primo tempo in una cascata d’insulti verso il difensore olandese. Il truce Stam, con una di quelle frasi a effetto che riempiono le autobiografie dei calciatori, scrisse: “Avrei avuto più paura se fossi stato minacciato da un Teletubby”. Secondo indizio di italianità: Simone Inzaghi è abituato a essere sottovalutato.

