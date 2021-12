La nuova vita di Christian Eriksen. Parla Spillo Altobelli

Christian Eriksen è stato protagonista di una storia collettiva, di una narrazione fatta di reazioni esplose ovunque. L’ovvia conseguenza di una tragedia, solo sfiorata, alimentata da una diretta televisiva e dall’assurdità di quanto accaduto. Il malore improvviso di un giocatore, soprattutto in campo, sembra sempre un’ipotesi fuori dal tempo. Come può un atleta, l’emblema della vigoria fisica, ritrovarsi disteso a pancia in giù con lo sguardo vuoto e il cuore in pausa? Dal momento in cui Eriksen è crollato a terra fino al selfie di scampato pericolo pubblicato tre giorni dopo, c’è stato un flusso costante di commenti, messaggi, sentimenti espressi. Qualcosa di normale in un’epoca amplificata, senza bisogno di dover sempre sindacare sull’opportunità o meno che ciò accada. Succede, così come capita che la storia da collettiva diventi poi più intima, rimanendo appannaggio di pochi, dei calciatori e degli interisti.

